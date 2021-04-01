Оренбург, , 11:51 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее, сообщает 1 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди выявленных носителей коронавируса пятеро детей. Новые случаи заражения зафиксированы в десяти муниципальных образованиях.

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 40 095 фактов заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 2034,91 случай COVID-19.

Оправились от болезни 36 696 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции умерли 737 человек, в том числе четыре смерти подтверждено за последние сутки.