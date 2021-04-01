Джакарта, , 11:51 — REGNUM В Индонезии вакцину от коронавируса получили 8 095 717 человек, сообщает Antara.

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, ещё 366 135 человек получили первую дозу вакцины и 209 333 человека получили вторую дозу вакцины от коронавируса за сутки.

Вторую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии получили 3 709 597 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в стране выявили 1 511 712 носителей коронавируса.

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