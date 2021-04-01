Москва, , 11:50 — REGNUM На Украине в настоящее время уже нет чётко определённого политического вектора в отношении войны в Донбассе. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего на телеканале «Россия 24».

«Тут явно видны те ниточки, за которого Зеленского дёргают. Соответственно, Кравчук отрабатывает свои задачи, но отрабатывает к тому же бездарно абсолютно. Потому говорить о каких-либо реальных намерениях говорить не приходится», — заявил Дейнего.

«Ситуация абсолютно многовариантная, и зависит от того, какие указания получили буквально минуту назад. Эта задача и отрабатывается. Ожидать какой-либо цельной политики от Украины не приходится», — указал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе.

В Москве также обеспокоены ситуацией в Донбассе. Комментируя возможность полномасштабной войны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле «искренне надеются на то, что на это безумие никто не пойдет».