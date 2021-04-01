Тирасполь, , 11:50 — REGNUM В ходе 1613 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 423 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 41 009 человек. Из них победили инфекцию 35 302 человека, в том числе за последние сутки — 26.

Всего в ПМР зафиксировали 907 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались восемь человек. Сообщается, что у пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1667 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 404 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 444 человека.

Стоит отметить, что в Приднестровье 29 марта началась массовая вакцинация от COVID-19 препаратом, произведенным AstraZeneca. Глава ПМР Вадим Красносельский накануне сообщил, что отправился в Москву, чтобы постараться ускорить получение российской вакцины «Спутник V».

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