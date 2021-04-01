Москва, , 11:53 — REGNUM На сегодняшний день готовность газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») составляет 95%. Об этом 1 апреля сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

«На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода «Северный поток — 2», — рассказали в компании.

Также там уточнили, что в настоящее время осталось уложить 121 км (5%) от общей протяженности данного газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «СП-2», который прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию и представляет собой коммерческий проект, уже завершен более чем на 95%.