Токио, , 11:50 — REGNUM 1 апреля глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль, находящийся с визитом в Японии, провёл встречу с главой директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунаси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, встреча представителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась впервые за последние пять месяцев.

Встреча проходила за закрытыми дверями. Отмечается, что стороны обсудили основные проблемы двусторонних отношений, такие как компенсации корейским жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны, экспортные ограничения и запланированный сброс загрязнённой воды с АЭС Фукусима в Тихий океан.

Предполагается, что представители двух стран также могли предпринять попытку организовать встречу министров иностранных дел в рамках трёхсторонней министерской встречи с участием США, которая состоится в конце апреля.