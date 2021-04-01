Пенза, , 11:48 — REGNUM В Пензенской области до июня продлено соглашение по сдерживанию цен на сахар. Предельная цена этого продукта — 46 рублей за килограмм, соответствующее соглашение с представителями розничной торговли было продлено до июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки», — сообщили в министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

В министерстве не ожидают дефицита сахара и считают стабильной ситуацию с ценами на продукт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года более 250 объектов розничной торговли, включая крупные федеральные и региональные сети, подписали с правительством Пензенской области соглашение о поддержании цен на отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости. По этому соглашению организации торговли обязаны установить розничную цену на сахар в размере не больше 46 рублей за килограмм, включая НДС.