Ярославль, 1 апреля 2021, 11:48 — REGNUM Ярославское отделение партии «Яблоко» выдвинет на выборы в Госдуму лидера регионального отделения Олега Виноградова и экс-депутата областной думы Сергея Балабаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал Олег Виноградов.
Решение об этом приняла конференция регионального отделения партии. Виноградов пойдёт на выборы по 195 округу, Балабаев — по 194-му.
По словам лидера регионального отделения, шансы на успех во многом будут зависеть от действий федерального руководства «Яблока».
Партийный список в Ярославской области рекомендовано возглавить Олегу Виноградову. Это произойдёт в том случае, если партия примет решение о формировании территориальных групп по каждому региону.
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