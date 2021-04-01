Ярославль, 1 апреля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Ярославское отделение партии «Яблоко» выдвинет на выборы в Госдуму лидера регионального отделения Олега Виноградова и экс-депутата областной думы Сергея Балабаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал Олег Виноградов.

Олег Виноградов

Решение об этом приняла конференция регионального отделения партии. Виноградов пойдёт на выборы по 195 округу, Балабаев — по 194-му.

По словам лидера регионального отделения, шансы на успех во многом будут зависеть от действий федерального руководства «Яблока».

"Многое будет зависеть от позиции партии. Думаю, в стране будет нарастать протест, если партия его поддержит — шансы на успех есть. И многое будет зависеть от финансирования. На больших округах выиграть без серьёзных финансовых затрат невозможно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Партийный список в Ярославской области рекомендовано возглавить Олегу Виноградову. Это произойдёт в том случае, если партия примет решение о формировании территориальных групп по каждому региону.