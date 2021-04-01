Волгоград, , 11:49 — REGNUM Существующая схема движения изменится в Дзержинском районе Волгограда — на перекрёстке улицы Землячки и проезда Дорожников обустроят круговую развязку, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе администрации города.

Работы по реконструкции Т-образного перекрёстка уже начались, подрядчик приступил к демонтажу ограждения и бордюрного камня. Кроме круговой развязки на объекте предусмотрят дополнительные полосы движения для поворота транспорта, обустроят тротуар, заменят остановочный комплекс.

Проект реконструкции перекрёстка разработан на основании анализа дорожной ситуации и по запросам жителей.