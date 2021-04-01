Москва, , 11:46 — REGNUM Вооружённые силы Украины продолжают ожесточённые обстрелы территории ДНР. Об этом 1 апреля заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на телеканале «Россия 24».

«Сложно сказать, что хочет Зеленский, но демонстрирует он абсолютно точно стремление идти по пути провокации, по пути эскалации конфликта. В этом мы уверены и это мы чувствуем на себе, потому что каждый день мы слышим обстрелы и мы понимаем, фиксируя каждый факт нарушения режима прекращения огня, что эскалация началась где-то после Нового года, и в феврале-марте она лишь усилилась», — заявила Никонорова.

«Это совершенно точно не мирный путь, мы это прекрасно ощущаем», — указала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе.

В Москве также обеспокоены ситуацией в Донбассе. Комментируя возможность полномасштабной войны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле «искренне надеются на то, что на это безумие никто не пойдет».