Мехико, , 11:56 — REGNUM В Мексике один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире. Однако президент страны в основном только пожимает плечами. О том, что происходит в Мексике в условиях пандемии коронавируса, в своей статье рассказал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Гуннар Йонссон.

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«Цифры и до этого были достаточно плохими: 200 000 мексиканцев умерли от COVID-19. Но в эти выходные правительство пересмотрело статистику, и оказалось, что погибли чуть более 300 000 человек. Переоценка на 60% была проведена незаметно, без дополнительных объяснений. Весь мир знает, как скандально ультранационалистический президент Бразилии Жаир Болсонару справился с кризисом пандемии. Лидер левых популистов Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, известный как АМЛО, получил большую возможность действовать в тени. Однако сходство поразительно», — написал Йонссон.

«Уже год назад АМЛО отмахнулся от вируса как от несущественного отвлечения, о котором никому не нужно было беспокоиться. Мало тестов, мало ограничений — вот в чем заключалась «стратегия по борьбе с пандемией» в Мексики. У него самого даже был амулет, который его защищал. Даже когда АМЛО сам заразился, его министр внутренних дел утверждал, что все под контролем», — отметил автор.

«Фактически, Мексика — одна из наиболее пострадавших стран в мире. К счастью, у АМЛО всегда есть «альтернативные факты», которые он обычно представляет на длительных пресс-конференциях, где его никогда не видели носящим маску. Вакцинация также проходит плохо, отчасти из-за того, что никто не уделял первоочередного внимания приобретению вакцины, отчасти из-за реорганизации здравоохранения. Экономика рухнула, как и в других странах, но Мексика переживала рецессию еще до кризиса. Парадоксально, но АМЛО, несмотря на его социалистические инстинкты, является ястребом по вопросам формирования бюджета, который ужесточил меры, но выделил небольшие суммы денег в качестве государственной поддержки», — написал Йонссон.

«Это резко контрастирует с его обычным тезисом о том, что «неолиберализм» разрушил страну. Он так сильно застрял в прошлом, например, со своими интересами государственной нефтяной промышленности, растущей за счет возобновляемых источников топлива. Но АМЛО по-прежнему популярен, и его партия может укрепить свое большинство на июньских выборах. Похоже, что граждане винят кого-то другого в гибели людей в результате пандемии и в экономическом упадке. Судя по всему, его амулет в любом случае помогает против недоверия избирателей», — написал Йонссон.