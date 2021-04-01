Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил перенести Большой порт из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, чтобы построить на освободившемся в Северной столице месте новое жильё. Для этого компании понадобится 440 млрд рублей. В Смольном же назвали условия, при которых эту идею удастся реализовать, сообщает 1 апреля издание «РБК».

Перенос всех портовых мощностей Большого порта Петербурга предлагается осуществить в Усть-Лугу. Это потребует 440 млрд рублей. С просьбой поддержать идею Бокарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину. На месте освободившихся территорий, а это 4,8 млн кв. метров, планируется возвести жилье, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру.

Как отметили в администрации Петербурга, проект редевелопмента территории Большого порта в Санкт-Петербурге соответствует мировой практике размещения морских портов за пределами исторических и центральных зон города. Для его реализации необходимо разработать концепцию с детальным рассмотрением земельных, финансовых и иных вопросов. Кроме того, в основе проекта должна лежать просчитанная экономическая финансовая модель, учитывающая интересы всех участников процесса.

Помимо этого, необходимо сохранить рабочие места, которые создаёт порт, провести исследования экологического состояния территории и прилегающей акватории, а также создать новую социальную и транспортную инфраструктуру.