Москва, , 11:45 — REGNUM Если министерство сельского хозяйства РФ заверяет, что дефицита сахара не будет, то это повод напрячься. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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"Если 1 апреля, в международный праздник российского чиновника, который раньше был Днем дурака, Минсельхоз РФ говорит о том, что что-то плохое не произойдет, то я бы на всякий случай напрягся. И я бы небольшой запасец (килограмма три-четыре) сделал, — сказал Делягин. — Откуда взялась тема с подорожанием сахара? Это была фатальная политика Минсельхоза. Когда несколько лет подряд был хороший урожай, Минсельхоз отказывался от своих обязанностей по регулированию цены».

Как пояснил Делягин, из-за хорошего урожая на рынке возникает избыток сахара, и это бьет по производителю. Цена падает очень сильно.

«Прошлой весной производители начали переориентироваться и отказываться от посадки сахарной свеклы в пользу других товаров. И большое количество экспертов предупреждало Минсельхоз, что мы получим рост цен на сахар из-за сокращения производства. Но над этими экспертами глумились, — призвал не забывать Делягин. — Минсельхоз еще, по-моему, при этом стимулировал замещение посевных площадей под сахар посевными площадями под рапс. Потому что рапс — это экспортоориентированная культура. В результате цены взлетели на 71%. Как и говорили специалисты. И ни один виновный не был наказан. Поэтому, если Минсельхоз теперь что-то утверждает твердо, то я бы напрягся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз заявил, что в РФ не ожидается дефицита сахара.

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