Орел, , 11:44 — REGNUM Одиночный пикет у здания правительства Орловской области с требованием отставки с поста руководителя департамента здравоохранения региона Ивана Залогина прошёл 1 апреля. Пикет провела участница общественного движения «Граждане Орла», трансляция велась в соцсети.

Участница пикета вышла к зданию правительства региона с плакатами, на которых содержалось требование: «Прокуратура, СК, ФСБ — Залогина под суд». В вину главе департамента здравоохранения общественники ставят кадровый голод в больницах, откуда уходят медики, провал нацпроектов по здравоохранению и демографии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК возбудил уголовное дело о халатности по факту несвоевременного обеспечения детей, страдающих различными заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием. В департаменте здравоохранения проводились следственные действия.

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