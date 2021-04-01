Ташкент, , 11:44 — REGNUM Около 44% жителей Узбекистана не планируют вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщили 1 апреля на сайте общественного движения «Юксалиш» («Восхождение»).

Опрос проходил 29−31 марта в мессенджере «Телеграм». В нем приняли участие 19,3 тыс. человек из разных регионов республики. Опрос был направлен на выявление, какой вакцине граждане республики отдают предпочтение.

За российскую вакцину «Спутник V» проголосовали 34% опрошенных, за узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAC2001 — 8%, вакцину Pfizer — 7%, AsrtaZeneca — 5%, Moderna — 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в Узбекистане началась массовая вакцинация населения. На начальном этапе прививки получат граждане старше 65 лет, а также медицинские работники.

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