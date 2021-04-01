Москва, , 11:50 — REGNUM Власти Москвы ставят перед собой задачу в 2021 году приблизиться к туристическим показателям 2019 года. Об этом 1 апреля заявила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ставим себе приблизиться к тем результатам, которые были у нас до пандемии в 2019 году», — сказала она.

Чиновник отметила, что после открытия границ между туристическими городами всего мира будет жесткая конкуренция за туристов. Однако уже сейчас Москва и Санкт-Петербург имеют преимущество над туристическими центрами за пределами России.

«Мы находимся в привилегированной ситуации по сравнению с многими городами мира — мы можем с вами посещать кафе, кинотеатры», — подчеркнула Проничева.

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