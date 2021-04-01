Лондон, , 11:45 — REGNUM Британский онлайн-аукцион Collecting Cars выставил на торги редкий Porsche 930 Turbo Rinspeed R69. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Компания Rinspeed создала всего 12 модифицированных R69. Модифицированная версия немецкого суперкара будет продана за 5 с небольшим миллионов рублей.

Модель Porsche 930 Turbo впервые была представлена в 1975 году. На то время эта машина была самой быстрой среди серийных автомобилей, продаваемых в Германии.

Тогда авто комплектовалось трёхлитровым турбированным «движком». Позже спорткар оснастили 3,3-литровым турбированным силовым агрегатом с промежуточным охлаждением мощностью 296 л. с. Крутящий момент от мотора передается на заднюю ось посредством четырехскоростной механической трансмиссии. До сотни машина разгоняется всего за 5,4 секунды.

Ориентировочная стоимость выставленного на продажу экземпляра составляет 50 тыс. фунтов стерлингов (около 5,2 млн рублей).

Ранее американская аукционная компания Barrett-Jackson продала отреставрированный кабриолет Chevrolet Corvette 1959 года выпуска за 825 000 долларов (около 62,4 млн рублей).

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