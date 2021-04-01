Челябинск, 1 апреля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Челябинске 442 сотрудника ООО Агрокомплекс «Чурилово» получили зарплату, задержанную за январь. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Общая сумма задолженности составила 15 млн рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура. Должностное лицо и саму организацию привлекли к административной ответственности. Также виновное должностное лицо понесло дисциплинарную ответственность.

К настоящему времени задолженность полностью погашена, подчеркнули в надзорном органе.