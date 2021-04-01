Москва, , 11:41 — REGNUM Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России вернулся на родину после завершения миссии гуманитарного разминирования в Лаосе, сообщили 1 апреля журналистам в Министерстве обороны РФ.

«Отряд из 32 военнослужащих доставлен самолетом Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на военный аэродром Чкаловский», — сказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что с ноября 2020 года по март 2021 года в провинции Сиангкхуанг российские военные очистили более 3,5 га территории, обезвредив более тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых сил России подготовили для Народной армии Лаоса 30 сапёров. Подготовка военнослужащих Народной армии Лаоса по программе «Организация разведки и очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов» проходила с 15 января.

Читайте также: Саперы из России начали обучение лаосских коллег