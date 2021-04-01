Москва, 1 апреля 2021, 11:41 — REGNUM Набольшей популярностью среди юмористических шоу у жителей России пользуются Comedy Club (17%), «Уральские пельмени» (10%) и Stand Up (8%). Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.
Не увлекаются просмотром телевизионных юмористических шоу 44% граждан. Затруднились ответить 8%.
Юмористические передачи смотрят по интернету 25%. Самый популярный интернет-ресурс — YouTube (81%), на втором месте — Instagram (25%) на третьем — TikTok (21%). Не смотрят 71%.
Телефонный опрос проведен 28 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, самые любимые жителями России юмористы — это Евгений Петросян (15%) и Михаил Задорнов (15%).
Читайте также: Жители РФ назвали самых любимых юмористов