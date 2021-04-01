Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 45 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 1 апреля, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 22 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 45.

Вылечились 20 834 пациента, из них за сутки выписаны 38 человек. В целом доля выздоровевших составила 91,23%. В настоящее время от COVID-19, согласно официальной статистике, лечатся 779 пациентов.

Кроме того, за последние сутки в Чувашии умерли пять пациентов с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 1224 человек.

Отметим, что 3 апреля Чувашия присоединится к всероссийской оздоровительной акции «10 000 шагов к жизни». В этот день в Чебоксарах на Красной площади инструкторы проведут зарядку и оздоровительную ходьбу по маршруту вокруг залива.