Пермь, , 11:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 117 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего показателя, сообщает 1 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди 117 носителей коронавируса девять человек — это дети. В больницах лечение проходят 23 человека, а 94 получают медуслуги амбулаторно на дому.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 51 366 случаев заражения. Выздоровели 45 562 пермяка. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 700 пациентов, из них 50 подключены к аппаратам ИВЛ.

От коронавирусной инфекции скончался 1961 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

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