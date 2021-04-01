Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гарибашвили осудил действия членов основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом он, как передаёт телеканал «Мтавари архи», 1 апреля заявил на совещании.

«Конечно, такая форма протеста лидеров «Национального движения» и их сторонников была совершенно недопустимой, что явно нарушает цивилизованные нормы и грузинские обычаи», — сказал Гарибашвили.

Он заявил, что поведение членов ЕНД якобы свидетельствует о деградации и радикализации партии.

Напомним, визит Познера в Грузию сопровождался акциями протеста местных активистов. Они сорвали ему праздничный ужин и закидали яйцами гостиницу, где остановился телеведущий. Протестующие объяснили свою реакцию тем, что ранее российский телеведущий «нанёс оскорбление территориальной целостности» Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Госдумы советует гражданам России отказаться от поездок в Грузию