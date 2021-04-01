Владикавказ, , 11:38 — REGNUM Северной Осетии в 2021 году будет направлено 44 млн рублей из федерального бюджета на оказание адресной помощи пострадавшим во время теракта в Бесланской школе №1 в 2004 году. Денежные средства пойдут на обеспечение путевками в санатории на территории России и на лечение в клиниках за рубежом, сообщила заместитель министра труда и социального развития Алина Айдарова.

«Нашему субъекту в текущем году на реализацию этого мероприятия выделены средства в размере 44 млн рублей, само мероприятие рассчитано на четыре года», — приводит слова чиновницы «15-й Регион».

Как отметила Айдарова, всего обратились за помощью в лечении 80 человек. Им будет оказана материальная помощь в пределах 120 тыс. рублей на каждого. Еще шестерым пострадавшим будет выделено по 2 млн рублей для лечения за границей.

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Напомним, в 2004 году при захвате террористами заложников в школе №1 Беслана были убиты 334 человека, из которых 186 — дети. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству России оказать дополнительные меры поддержки жителям города Беслана, пострадавшим от теракта.