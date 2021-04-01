Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Согласно новому отчету Института исследования будущего, заказанному Агентством общественного здравоохранения, в Швеции ожидаемая продолжительность жизни как для женщин, так и мужчин в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом, что стало следствием пандемии коронавируса и уровня смертности в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно результатам исследования, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в Швеции снизилась на 0,69 года для мужчин и на 0,40 года для женщин по сравнению с 2019 годом.

Ожидаемая продолжительность жизни сейчас составляет 84,33 года для женщин и 80,66 года для мужчин. Это означает, что ожидаемая продолжительность жизни в Швеции в 2020 году будет на уровне 2017 года для мужчин, а для женщин — на уровне 2018 года.

«В послевоенный период мы не видели такого явного спада, как сейчас, в 2020 году. Последним таким годом был 1968 год, когда была необычайно сильная волна гриппа, так называемого гонконгского гриппа, но даже она вызвала меньший спад, чем тот, который мы наблюдаем в 2020 году», — заявил в интервью SVT доцент Мартин Колк, занимающийся вопросами демографии.

Ожидаемая продолжительность жизни — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.