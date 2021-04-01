Прибайкальский район, Бурятия, , 11:37 — REGNUM В Бурятии завершился суд по делу о неоказании качественной медицинской помощи жителю Прибайкальского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики, в суд обратилась мать потерпевшего.

Выяснилось, что скорая помощь доставила мужчина в приёмный покой Ильинской участковой больницы. Однако после двухчасового ожидания врача-хирурга он не был помещен в стационар и не дождался помощи. В итоге ему пришлось вернуться домой, где он на следующий день скончался.

В ходе проведённой проверки в медицинском учреждении был выявлен целый ряд нарушений. Так, на поступившего больного не была оформлена медицинская карта, его не записали в журнал учёта пациентов. В результате потерпевший оказался без срочной в его ситуации операции.

Суд первой инстанции признал, что участковая больница нарушила права мужчины на получение качественной медуслуги и взыскала компенсацию морального вреда. Однако с его размером не согласилась мать умершего, обжаловав решение.

«Суд апелляционной инстанции… увеличил в 5 раз взысканный районным судом размер компенсации морального вреда. Вместе с тем, судебная коллегия не усмотрела оснований для взыскания денежных средств в пользу истца с Министерства здравоохранения Республики Бурятия», — отметили в Верховном суде.

Итоговая сумма компенсации морального вреда составила 1 млн рублей.