Киев, , 11:59 — REGNUM Жители юго-востока Украины не готовы выходить на акции протеста против повышения тарифов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин 31 марта в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, люди не готовы протестовать не только против закрытия неугодных власти телеканалов и запрета оппозиционных партий, но и против повышения тарифов.

«Вот это проблема нашего общества, особенно в нашем идеологическом лагере. Отсутствие пассионарности», — сказал парламентарий.

В качестве обратного примера он привёл украинских националистов, способных легко мобилизовать своих сторонников на протест.

Волошин отметил, что сторонники ОПЗЖ выходят один раз в год возложить цветы в день Победы.

Напомним, ранее однопартиец Волошина, депутат Ренат Кузьмин рассказал, что власти Украины борются с «внутренним врагом», натравливая на людей радикалов, чтобы скрыть собственные провалы и воровство.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады рассказал, как на Украине ищут «внутренних врагов»