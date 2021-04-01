Москва, , 11:37 — REGNUM Жизни и здоровью девочки, упавшей в обморок в московской школе, ничего не угрожает. Об этом 1 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В настоящее время ребёнок находится в больнице, ему оказывается помощь.

«Информация о том, что ребенок страдает недоеданием, неверна», — рассказали в пресс-службе.

К ситуации подключились органы социальной защиты, они посетили семью по месту регистрации и признаков неблагополучия не выявили. Тем не менее, семье была предложена социальная помощь, поддержка социальной защиты и психологов.

С ребёнком также проведена беседа с участием психолога и в присутствии матери.

«По словам ребёнка, в семье доверительные отношения, родители о ней в полной мере заботятся», — отметили в департаменте.

Ранее семья за помощью не обращалась, её воспитывают оба родителя, оснований для проверок не было. В школе сообщили, что девочка хорошо учится, регулярно посещает занятия, опрятная и аккуратная, о проблемах в семье не рассказывала.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в московской школе ученица седьмого класса упала в обморок. Она пожаловалась на плохое питание.

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