Кострома, 1 апреля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Костромской области с 1 апреля стартовал весенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить около 600 молодых людей. Об этом сообщает военный комиссариат региона.

Наталья Диева Служба

Призыв продлится до 15 июля. Кампания пройдёт с учётом текущей эпидемиологической обстановки. К работе с призывниками допустят сотрудников комиссариатов, имеющих антитела к коронавирусу, самих призывников протестируют на наличие новой инфекции на сборном пункте. К местам службы молодые люди поедут в масках и перчатках. По прибытии в часть юноши пройдут двухнедельный карантин.

«Особенностью весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу является то, что к работе с призывниками будут допущены только сотрудники военных комиссариатов прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела», — сообщается на сайте пресс-службы Минобороны РФ.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в комиссариате области, за время осеннего призыва 2020 года ни одного заражённого коронавирусом костромича на сборном пункте обнаружено не было.