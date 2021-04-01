Москва, , 11:44 — REGNUM Объединенные туристические поездки, предусматривающие посещение Москвы и Санкт-Петербурга, будут продвигаться властями обоих городов. Об этом 1 апреля заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы к этому шли, мы над этим работали и пришли к этому. В период до пандемии Москва и Санкт-Петербург отлично принимали туристический поток. Цепочка Москва-Санкт-Петербург работала, и мы вместе её поддерживали. В период пандемии мы увидели, насколько востребованы друг для друга», — заявил Корнеев.

Также он отметил, что среди жителей городов, посещающих Санкт-Петербург, лидируют москвичи. На долю жителей столицы в 2020 году в разные периоды приходилось до 47% всех туристов.

«Мы хотим, чтобы наши предложения работали вместе, синхронизировались и продвигались вместе», — подчеркнул чиновник.