Братислава, , 11:39 — REGNUM Новый состав правительства Словакии во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером утвердила словацкий президент Зузана Чапутова. Церемонию утверждения нового кабинета министров 1 апреля транслировали телеканалы страны.

«Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо словацкого народа. Надеюсь, что при этом вы учтете ошибки предыдущего кабинета», — сказал президент Словакии в ходе данной церемонии.

В свою очередь, новый премьер-министр принес клятву верности конституции и законам Словакии.

При этом известно, что в состав нового словацкого правительства вошли представители четырех политических объединений страны: правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии «За людей», либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристского политического движения «Мы — семья».

Отметим, предыдущий состав правительства страны во главе с лидером партии ОЛНЛ Игорем Матовичем был отправлен в отставку после того, как бывший премьер-министр обеспечил поставки в республику первой партии российской вакцины «Спутник V», о чем не поставил в известность ни президента страны, ни своих коллег в правительстве.