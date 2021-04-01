Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Граждане Швеции, прошедшие процедуру ревакцинации от COVID-19, не должны жить в условиях ограничений. Им можно пригласить на ужин пожилых родственников, которые тоже полностью прошли процедуру вакцинации. Бывший государственный эпидемиолог Швеции в 1995—2005 гг. Юхан Гизеке считает, что Агентство общественного здравоохранения Швеции должно изменить свои рекомендации. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.

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«Когда вы вакцинированы, вы защищены и не можете заражать других людей», — заявил эпидемиолог.

По словам Гизеке, существует неправильное представление о том, что COVID-19 является загадочной или сверхъестественной болезнью.

«В 99% случаев вакцинация делает вас невосприимчивым. Так что в принципе, будучи вакцинированным, вы можете делать все, что угодно. У вы не носитель инфекции, вы не можете заразиться ею, и вы ее не распространяете», — резюмировал Гизеке.

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