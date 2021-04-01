Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Екатеринбурге удалось найти девушку, которая уехала в такси и пропала на несколько дней. Об этом сообщил журналистам глава свердловского главка полиции Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники полиции опросили таксиста и выяснили, что даму он высадил возле её дома. Оказалось, что гражданка отключилась от внешнего мира. Возможно, причиной этого стала семейная ссора.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчанка уехала в такси несколько дней назад и после этого пропала. Она не отвечала на звонки и не появлялась в соцсетях.

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