Воронеж, , 11:33 — REGNUM В Воронежской области подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом, данные опубликовал 1 апреля региональный оперативный штаб. На 31 марта сообщалось о 204 новых носителях инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За сутки выздоровели 209 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. В то же время за последние 24 часа в регионе зарегистрирована смерть 23 человек с COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 75 356 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 978, скончались 2 823 человека.