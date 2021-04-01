Ростов-на-Дону, 1 апреля 2021, 11:33 — REGNUM В Ростовской области приняты очередные изменения в действующее постановление донского правительства № 272, согласно которым разрешено пускать 75% зрителей на стадионы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»
Так, со 2 апреля в Ростовской области вновь разрешено проводить официальные физкультурные мероприятия и соревнования на открытых объектах. При этом заполняемость стадионов не должна превышать 75%.
Ранее допускалось не более 50% зрителей.
ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал условия для смягчения коронавирусных ограничений и примерные сроки выхода из пандемии. При этом, по его словам, важно полностью выполнять санитарные правила.
Читайте ранее в этом сюжете: Смягчение карантинных мер в Ростовской области рассмотрят до конца апреля