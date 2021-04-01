Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области приняты очередные изменения в действующее постановление донского правительства № 272, согласно которым разрешено пускать 75% зрителей на стадионы.

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Так, со 2 апреля в Ростовской области вновь разрешено проводить официальные физкультурные мероприятия и соревнования на открытых объектах. При этом заполняемость стадионов не должна превышать 75%.

Ранее допускалось не более 50% зрителей.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал условия для смягчения коронавирусных ограничений и примерные сроки выхода из пандемии. При этом, по его словам, важно полностью выполнять санитарные правила.

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