Магадан, , 11:32 — REGNUM Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области подвёл итоги ещё одного тендера, в рамках которого должны заключить контракт на утилизацию конфискованного судна. В рамках аукциона с начальной ценой 11,64 млн рублей была подана лишь одна заявка — от частного предпринимателя из Сибири, который, судя по основному виду деятельности, занимается специализированными автоперевозками и торговлей различными товарами, передаёт ИА REGNUM.

Судно «Малли» в 2010 году было конфисковано в доход государство. Оно полностью вышло из строя и не подлежит использованию по своему назначению, потому департамент назначил утилизационный аукцион. Победитель должен будет провести комплексную утилизацию морского судна, которое находится в акватории бухты Нагаева Охотского моря.

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе — ИП Серебренников Максим Викторович», — отмечается в протоколе.

Контракт на сегодня на стадии подписания. Его цена — 11 648 346,7 рубля, которые выплатят из бюджета Магаданской области. Завершить работы подрядчик должен до конца ноября 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, индивидуальный предприниматель Серебренников, которому предложили контракт, работает в Алтайском крае с января 2016 года. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, а единственный дополнительный вид деятельности — оптовая неспециализировнная торговля. При этом ИП Серебренников был поставщиком по восьми госконтрактам на общую сумму более 35 млн рублей, в том числе на поставку оборудования, пекарни, выставочных домиков, а один из последних контрактов был на приобретение и установка моргов модульного исполнения в медицинских организациях Чукотки.

Напомним, ранее не состоялись схожие торги по судну «Гусфар-1». На тендер с начальной ценой 5,5 млн рублей не было подано ни одной заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, всего ведомство планировало утилизацию четырёх подтопленных судов. Тендеры по двум из них ещё впереди.