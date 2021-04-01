Уфа, , 11:38 — REGNUM Поставку крупной партии сильнодействующих веществ пресекли сотрудники правоохранительных органов в Уфе. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сообщается, что эти вещества предназначались для сбыта на территории России. Они были обнаружены на территории транспортного предприятия в двух посылках, которые прибыли из-за границы.

«Внутри каждой коробки находились два корпуса от кулера, которые были заполнены 173 полимерными конвертами с адресами различных субъектов Российской Федерации», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что всего полицейские изъяли более 760 ампул и свыше 23 тысяч таблеток общей массой свыше семи кг. Эксперты установили, что в конвертах были сильнодействующие вещества, которые запрещены к сбыту в России.

«Большинство веществ могли использоваться любителями пауэрлифтинга и других подобных спортивных направлений», — сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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