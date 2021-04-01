Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Дебаты о «демократической надежности» были начаты самим премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, однако теперь ему наносят «ответный удар» со всей силой. Его утверждение о коммунистах, похоже, не имеет исторических доказательств, но все же может сыграть роль в долгосрочной стратегии. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«По иронии судьбы, Стефан Лёвен сам попал в просак из-за своих сомнительных заявлений о демократической надежности. В своем стремлении раскритиковать все связи со Шведскими демократами вчера (31 марта — прим. ИА REGNUM) он умудрился сказать в интервью DN, что «я никогда не считал, что Левая коммунистическая партия Швеции не поддерживает демократические устои». Заявление кажется либо глупым, либо невежественным. Ни одна другая шведская парламентская партия не посвятила столько энергии и усилий шпионажу и составлению списков в отношении подозреваемых коммунистов, чем Социал-демократы. И это потому, что шведские коммунисты десятилетиями считались демократически ненадежными…», — отметил автор.

«Цель интервью DN, конечно, была совершенно иной. В процессе обвинения партий, которые могут рассмотреть возможность сотрудничества со Шведскими демократами, чтобы якобы повести Швецию в недемократическом направлении, цель заключается в том, чтобы запугать избирателей и спровоцировать раскол внутри правых по вопросу сотрудничества со Шведскими демократами. Когда Либералы собираются перейти на сторону другой коалиции, пространство для маневра у Лёвена значительно сокращается. Таким образом, то, что мы видим сейчас, является классической борьбой за власть», — написал Кнутсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Швеции признался, что неточно высказался о коммунистах