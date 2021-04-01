Лондон, , 11:30 — REGNUM Нил Гейман ответил на вопрос поклонника о возможном выходе второй части фильма «Коралина в Стране Кошмаров». Публикацию писатель разместил 31 марта в соцсети Twitter.

Автор оригинальной повести написал, что он ждёт момента, когда придумает историю, которая будет как минимум не хуже той, что была рассказана ранее.

«Нет смысла делать что-то меньшее, чем первая книга или фильм», — подчеркнул Гейман.

https://twitter.com/neilhimself/status/1377196910469992448

Напомним, мировая премьера анимационного фильма «Коралина в Стране Кошмаров» состоялась 6 февраля 2009 года. При бюджете $60 млн картина собрала в США $75,2 млн, а в мире — около $124,6 млн. Сценарий на основе повести Нила Геймана написал Генри Селик.

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