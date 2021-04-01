Саратов, , 11:39 — REGNUM В Саратовской области режим самоизоляции для населения старше 65 лет продлили до 12 апреля. Соответствующее постановление сегодня подписал председатель правительства области Роман Бусаргин.

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Примечательно, что в понедельник, 29 марта, своим же постановлением вице-губернатор с 1 по 12 апреля объявлял режим самоизоляции для этой категории граждан рекомендательным. Видимо, региональные власти одумались и решили вернуть ограничения для пожилого населения, которые действуют в регионе с 15 июня 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Работодателям рекомендовали в период с 1 по 12 апреля перевести работников в возрасте от 65 лет и старше на удаленную работу.

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