Южно-Сахалинск, , 11:34 — REGNUM На Сахалине и Курильских островах началась подготовка перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на летний режим эксплуатации. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На данном этапе с личным составом, привлекаемым для проведения работ по переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации, стартовали инструкторско-методические занятия по изучению и порядку оборудования рабочих мест, требований руководящих документов по организации эксплуатации военной техники, а также показные занятия по изучению требований безопасности при работах на образцах ВВСТ», — говорится в сообщении.

В ходе предстоящих работ военнослужащие в соответствии с планом перевода проведут все виды сезонного технического обслуживания, проверят работоспособность всех узлов, агрегатов и систем, заменят масла, смазки и охлаждающие жидкости, а также и сделают необходимые сезонные регулировки. При выполнении наиболее сложных работ с современными образцами техники и вооружения будут привлекаться специализированные бригады обслуживающих организаций.

«В общей сложности специалисты выполнят более 50 технических операций на каждой единице техники», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте ВМФ России 13 ноября завершился процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

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