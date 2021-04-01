Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подвергся резкой критике после своего заявления о том, что бывшая «Левая коммунистическая партия Швеции» выступала в защиту демократии. Однако вскоре политик признал, что его формулировка оказалась не совсем удачной. В то же время Лёвен утверждает, что коммунистов нельзя сравнивать со «Шведскими демократами». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Заявление премьер-министра о шведских коммунистах в прошлом в интервью Dagens Nyheter вызвало сильные эмоции среди политиков. Так, например, лидер оппозиции Ульф Кристерссон назвал это заявление «возмутительным», а лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон потребовал от премьер-министра извинений.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся вечером 30 марта, Стефан Лёвен ответил на критику.

«Это была не очень хорошая формулировка, нет. Но демократия — это более широкое понятие, чем поход на выборы», — заявил премьер-министр.

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