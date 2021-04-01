Джакарта, , 11:28 — REGNUM Полиция Индонезии задержала 23 подозреваемых в терроризме после взрыва у собора в Макассаре, сообщает Kompas.

Подозреваемые были арестованы в трех районах, а именно в Макассаре, Джакарте и Биме.

В Макассаре арестовали 13 подозреваемых в терроризме, один из которых занимался сборкой бомб. Затем полиция арестовала еще пятерых подозреваемых в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, старший научный сотрудник центра изучения радикализма Муха Тауфикуррохмана заявил, что сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали социальные сети, чтобы призвать к новым атакам в Индонезии после теракта в Макассаре.

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