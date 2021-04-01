Симферополь, , 11:28 — REGNUM Александр Спиридонов уволен с должности председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым с 1 апреля. Соответствующи указ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов, документ опубликован на портале правительства РК.

«Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта», — говорится в документе.

Сам Александр Спиридонов прокомментировал свою отставку в соцсети, объяснив свой уход с должности переходом на другое «направление общественно-политической деятельности».

Напомним, Александр Спиридонов занимал пост председателя Госкомрегистра с 1 июля 2014 года.