Барнаул, 1 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Власти Алтайского края известили о том, что задержанная накануне чиновница — Стелла Штань — стала представителем губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) после того, как произошли события, ставшие теперь предметом расследования правоохранительных органов.

Константин Чепрасов ИА Красная Весна Правительство Алтайского края

Как пояснил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко был сразу проинформирован о задержании Стеллы Штань, и он надеется на справедливое и независимое расследование.

В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные должны понести заслуженное наказание, считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Стелла Ивановна Штань родилась 12 июля 1963 года в Магаданской области Билибинского района с. Билибино. До того, как стать представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, Штань сама избиралась депутатом в городской совет, в Барнаульскую городскую думу, возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

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