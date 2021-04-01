Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 89 новых инфицированных коронавирусом пациентов, что на пять человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 1 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 39 955 человек, из них 37 408 человек выздоровели, в том числе 92 выписаны за последние сутки.

Умерли 940 заболевших COVID-19 жителя, в том числе еще восемь летальных исходов было зарегистрировано за 31 марта. Это на три случая больше, чем сутками ранее.

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