Оренбург, , 11:25 — REGNUM В Оренбургской области после фильма об истязании 23-летней жительницы Бугуруслана, размещенного в интернете, по факту бездействия органов профилактики возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что таким процессуальным решением завершилась доследственная проверка. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов гражданина»).

Напомним, это уже второе уголовное дело. Ранее полиция заявила об уголовном производстве по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опубликованный в интернете фильм о судьбе 23-летней жительницы Бугуруслана, воспитывающей двух детей, вызвал большой резонанс. Девушка заявила, что ее регулярно избивает сожитель и не дает спокойно жить, и она не может найти нигде защиты. По словам жертвы домашнего насилия, она неоднократно обращалась в полицию, но помощи не дождалась.

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