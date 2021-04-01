Баку, 1 апреля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. На данный момент риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе являются минимальными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом 1 апреля, принимая заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, фрагмент данной встречи показал государственный телеканал АзТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные», — сказал азербайджанский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву помощь в восстановлении занятых территорий Нагорного Карабаха.