Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону уволенных в марте ординаторов возвращают в ковидный госпиталь, развёрнутый на базе горбольницы №20. Информацию, которая поступила от сотрудников, подтвердил главврач лечебного учреждения Ваган Саркисян.

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«Мы обратно принимаем [медиков] <…> врачами-стажерами [на созданные для этого ставки]. Это точечно. [Берем тех], у кого ординатура по реаниматологии, хирургии. Не всех подряд», — цитирует Саркисяна портал 161.ru.

В марте 2021 года в связи с уменьшением числа госпитализаций пациентов с коронавирусом предполагалось сократить штат сотрудников ковидного госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы №20. В «красной зоне» работали ординаторы, студенты-медики.